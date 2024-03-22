خليفة معلول؟ مصدر من الهلال يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع خاديم دياو

كشف مصدر من نادي الهلال السوداني حقيقة مفاوضات الأهلي مع الموريتاني خاديم دياو ظهير الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا توجد عروض أو مناقشات رسمية تمت من أي نادٍ".

وأضاف "اللاعب لديه عقد طويل الأمد مع الهلال ولا نفكر في بيعه ولم يتحدث معنا أحد عنه".

ولعب الموريتاني الدولي 8 مباريات مع الهلال في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي قبل خروجه من دور المجموعات.

وشارك اللاعب مع موريتانيا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، في المغامرة التي انتهت في دور الـ 16.

وسبق للاعب اللعب في حوريا كوناكري الغيني وجينيراسيون فوت السنغالي.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مرشحا لخلافة علي معلول في الأهلي، والذي ينتهي عقده في صيف 2024.