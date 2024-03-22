يورو 2024 - 6 منتخبات تصل لنهائي الملحق الخاص بـ دوري الأمم الأوروبية

الجمعة، 22 مارس 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

اليونان

حسمت 6 منتخبات تأهلها لنهائي ملحق دوري الأمم الأوروية المؤهل لـ يورو 2024.

وتتبقى 3 مقاعد أخيرة لحسم أسماء آخر المتأهلين ليورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

واكتسح منتخب بولندا ضيفه إستونيا بخماسية مقابل هدف في مباراة لم يسجل بها روبرت ليفاندوفكسي أهدافا.

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وفي نفس المسار سحق منتخب ويلز ضيفه فنلندا بنتيجة 4-1.

وفي المساء الثاني تأهل منتخب أوكرانيا بقلب النتيجة بثنائية متأخرة ضد البوسنة بنتيجة 2-1 بفضل هدفي يارمنتشوك ودوفبيك.

وقلب منتخب إيسلندا تأخره لفوز كاسح برباعية سجل منها ألبرت جودمسنسون 3 أهداف بمفرده.

وكان منتخب جورجيا أول المتأهلين لنهائي الملحق بالفوز 2-0 على لوكسمبورج.

وخارج ملعبه انتصر منتخب اليونان على مستضيفه كازاخستان بنتيجة 5-0.

وجاءت المباريات النهائية للملحق:

التصنيف 1: ويلز × بولندا

التصنيف 2: أوكرانيا × إيسلندا

التصنيف 3: جورجيا × اليونان

وستقام مباريات الملحق الـ 3 يوم الثلاثاء المقبل لحسم آخر متأهلين ليورو 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وجاءت نتائج قرعة يورو 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: (ويلز × بولندا)- هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - (أوكرانيا × إيسلندا)

المجموعة السادسة: تركيا - (جورجيا × اليونان) - البرتغال - التشيك.

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