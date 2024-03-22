يورو 2024 - 6 منتخبات تصل لنهائي الملحق الخاص بـ دوري الأمم الأوروبية

حسمت 6 منتخبات تأهلها لنهائي ملحق دوري الأمم الأوروية المؤهل لـ يورو 2024.

وتتبقى 3 مقاعد أخيرة لحسم أسماء آخر المتأهلين ليورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

واكتسح منتخب بولندا ضيفه إستونيا بخماسية مقابل هدف في مباراة لم يسجل بها روبرت ليفاندوفكسي أهدافا.

video:1

وفي نفس المسار سحق منتخب ويلز ضيفه فنلندا بنتيجة 4-1.

video:3

وفي المساء الثاني تأهل منتخب أوكرانيا بقلب النتيجة بثنائية متأخرة ضد البوسنة بنتيجة 2-1 بفضل هدفي يارمنتشوك ودوفبيك.

فرحة لاعبي منتخب أوكرانيا بالفوز على البوسنة والهرسك والتأهل إلى مباراة الملحق المؤهلة إلى يورو 2024 🇪🇺🇺🇦⚽ pic.twitter.com/HeBf8QIh2h — FilGoal (@FilGoal) March 21, 2024

وقلب منتخب إيسلندا تأخره لفوز كاسح برباعية سجل منها ألبرت جودمسنسون 3 أهداف بمفرده.

video:4

وكان منتخب جورجيا أول المتأهلين لنهائي الملحق بالفوز 2-0 على لوكسمبورج.

وخارج ملعبه انتصر منتخب اليونان على مستضيفه كازاخستان بنتيجة 5-0.

video:2

وجاءت المباريات النهائية للملحق:

التصنيف 1: ويلز × بولندا

التصنيف 2: أوكرانيا × إيسلندا

التصنيف 3: جورجيا × اليونان

لتحديد المنتخبات الثلاثة المتبقية ⚽📋 بولندا 🆚 ويلز أيسلندا 🆚 أوكرانيا اليونان 🆚 جورجيا ▪️مباريات ملحق يورو 2024 لتحديد أخر 3 متأهلين للبطولة. 🇪🇺↖️ pic.twitter.com/Ccm5Ktghlg — FilGoal (@FilGoal) March 21, 2024

وستقام مباريات الملحق الـ 3 يوم الثلاثاء المقبل لحسم آخر متأهلين ليورو 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وجاءت نتائج قرعة يورو 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: (ويلز × بولندا)- هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - (أوكرانيا × إيسلندا)

المجموعة السادسة: تركيا - (جورجيا × اليونان) - البرتغال - التشيك.