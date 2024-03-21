استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة كرواتيا وتونس.. وإقبال جماهيري على التذاكر

شدد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة على جاهزية الملعب لاستضافة مباريات كأس عاصمة مصر.

وستقام مباراة تونس وكرواتيا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضد البطولة التي تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال عبد الوهاب للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "إعدادات مكثفة من قبل هيئة الاستاد من أجل خروج المباراة بالشكل الذي يليق بها".

وأضاف "هناك إقبال من قبل الجماهير لحضور اللقاء نظرا لأهميتها في ظل وجود نجوم كبيرة في كلا المنتخبين".

وأتم "أتمنى وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية، ومن ثم التتويج بالبطولة التي تحتضنها مصر للمرة الأولى".

ويفتتح منتخب كرواتيا مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة نظيره التونسي، في العاشرة مساء السبت، باستاد القاهرة الدولي.

واختير ‏محمد معروف كحكم رئيسي لمباراة تونس وكرواتيا.

وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:

مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة

الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة