عرب تصفيات آسيا - السعودية والعراق يكتفيان بهدف.. والبحرين تكتسح بخماسية

تواصلت الانتصارات العربية في التصفيات المزدوجة لقارة آسيا والمؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوز السعودية والعراق والبحرين.

واكتفى منتخبا العراق والسعودية بالفوز بنتيجة 1-0 على الفليبن وطاجيكستان على الترتيب، فيما سحق منتخب البحرين مستضيفه نيبال بنتيجة 5-0.

وانتصر منتخب العراق بهدف متأخر للغاية في الدقيقة 84 بفضل هدف سجله مهند علي بعدما انفرد وسدد كرة ساقطة في الشباك.

الفوز رفع رصيد العراق للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من أول 3 جولات في المرحلة الثانية من التصفيات.

ويتذيل منتخب الفلبين الترتيب برصيد نقطة واحدة ويأتي منتخب إندونيسيا ثاني برصيد 4 نقاط بعدما فاز على فيتنام بهدف دون رد والتي تراجعت للمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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وفي حضور ما يقارب 19 ألف مشجع انتصر منتخب السعودية بهدف سالم الدوسري على طاجيكستان على ملعب الأول بارك.

وسجل الدوسري هدف النسور بتصويبة أرضية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ورفع الدوسري رصيده لـ 22 هدفا بقميص منتخب بلاده ويفصله هدفين عن معادلة أهداف سعيد العويران ودخول قائمة العشر الأوائل التي يتصدرها ماجد عبد الله برصيد 71 هدفا.

وعزز النسر الأخضر صدارته برصيد 9 نقاط مبتعدا عن طاجيكستان برصيد 5 نقاط، حيث يحتل المركز الثاني بالتساوي مع الأردن برصيد 4 نقاط.

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وتقدمت البحرين بهدف في الدقيقة 2 عن طريق مهدي الحميدان ثم تبعها هدف آخر في الدقيقة 8 سجله مهدي باقر.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف علي مدان الهدف الثالث بمتابعة برأسية لركلة قوية ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة 87 سجل إبراهيم الختال أضاف الرابع.

وأنهى المخضرم إسماعيل عبد اللطيف الأهداف من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بخماسية.

ويحتل منتخب البحرين وصافة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط خلف الإمارات التي تتصدر برصيد 9 نقاط.

ويأتي منتخب اليمن ثالثا برصيد 3 نقاط وتتذيل نيبال الترتيب بدون رصيد وأهداف.