عرب تصفيات آسيا - السعودية والعراق يكتفيان بهدف.. والبحرين تكتسح بخماسية

الخميس، 21 مارس 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية

تواصلت الانتصارات العربية في التصفيات المزدوجة لقارة آسيا والمؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوز السعودية والعراق والبحرين.

واكتفى منتخبا العراق والسعودية بالفوز بنتيجة 1-0 على الفليبن وطاجيكستان على الترتيب، فيما سحق منتخب البحرين مستضيفه نيبال بنتيجة 5-0.

وانتصر منتخب العراق بهدف متأخر للغاية في الدقيقة 84 بفضل هدف سجله مهند علي بعدما انفرد وسدد كرة ساقطة في الشباك.

أخبار متعلقة:
عرب تصفيات آسيا - فلسطين تسحق بنجلاديش.. قطر تهزم الكويت والإمارات تتصدر مجموعة العرب الأهلي يستقبل وفد الهلال لتقديم العزاء في وفاة العامري فاروق التحدي الليبي يعلن رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق خبر في الجول - إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز بعقد طويل الأجل.. وخطوة للإعلان الرسمي

الفوز رفع رصيد العراق للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من أول 3 جولات في المرحلة الثانية من التصفيات.

ويتذيل منتخب الفلبين الترتيب برصيد نقطة واحدة ويأتي منتخب إندونيسيا ثاني برصيد 4 نقاط بعدما فاز على فيتنام بهدف دون رد والتي تراجعت للمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي حضور ما يقارب 19 ألف مشجع انتصر منتخب السعودية بهدف سالم الدوسري على طاجيكستان على ملعب الأول بارك.

وسجل الدوسري هدف النسور بتصويبة أرضية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ورفع الدوسري رصيده لـ 22 هدفا بقميص منتخب بلاده ويفصله هدفين عن معادلة أهداف سعيد العويران ودخول قائمة العشر الأوائل التي يتصدرها ماجد عبد الله برصيد 71 هدفا.

وعزز النسر الأخضر صدارته برصيد 9 نقاط مبتعدا عن طاجيكستان برصيد 5 نقاط، حيث يحتل المركز الثاني بالتساوي مع الأردن برصيد 4 نقاط.

وتقدمت البحرين بهدف في الدقيقة 2 عن طريق مهدي الحميدان ثم تبعها هدف آخر في الدقيقة 8 سجله مهدي باقر.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف علي مدان الهدف الثالث بمتابعة برأسية لركلة قوية ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة 87 سجل إبراهيم الختال أضاف الرابع.

وأنهى المخضرم إسماعيل عبد اللطيف الأهداف من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بخماسية.

ويحتل منتخب البحرين وصافة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط خلف الإمارات التي تتصدر برصيد 9 نقاط.

ويأتي منتخب اليمن ثالثا برصيد 3 نقاط وتتذيل نيبال الترتيب بدون رصيد وأهداف.

السعودية العراق البحرين سالم الدوسري تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات كأس آسيا 2027
نرشح لكم
الأهلي يستقبل وفد الهلال لتقديم العزاء في وفاة العامري فاروق عرب تصفيات آسيا - فلسطين تسحق بنجلاديش.. قطر تهزم الكويت والإمارات تتصدر مجموعة العرب التحدي الليبي يعلن رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق بهدف في الوقت القاتل.. منتخب مصر للشباب يخسر من الجزائر وديا كأس عاصمة مصر - بعد إكمال علاجه في ألمانيا.. إلياس سعد يلتحق بمعسكر منتخب تونس تقرير: ملعب الدار البيضاء ينافس برنابيو على استضافة نهائي كأس العالم 2030 بن ناصر يغادر معسكر الجزائر ويعود إلى ميلان تقرير: الوداد ينهي أزمة تجديد تعاقد نجمه
أخر الأخبار
استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة كرواتيا وتونس.. وإقبال جماهيري على التذاكر 15 دقيقة | منتخب مصر
عرب تصفيات آسيا - السعودية والعراق يكتفيان بهدف.. والبحرين تكتسح بخماسية 39 دقيقة | الوطن العربي
الأهلي يستقبل وفد الهلال لتقديم العزاء في وفاة العامري فاروق 49 دقيقة | الوطن العربي
عرب تصفيات آسيا - فلسطين تسحق بنجلاديش.. قطر تهزم الكويت والإمارات تتصدر مجموعة العرب ساعة | آسيا
التحدي الليبي يعلن رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز بعقد طويل الأجل.. وخطوة للإعلان الرسمي ساعة | الدوري المصري
ميكالي: الشعب المصري يشبه البرازيلي وطموحي تكرار إنجاز 2016 2 ساعة | منتخب مصر
والد نيمار يوضح حقيقة دفع كفالة لمساعدة ألفيش بالخروج من السجن 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 4 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية