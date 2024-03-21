الأهلي يستقبل وفد الهلال لتقديم العزاء في وفاة العامري فاروق

الخميس، 21 مارس 2024 - 23:16

كتب : FilGoal

العامري فاروق

أعلن النادي الأهلي عن وصول خطاب من نادي الهلال السوداني يفيد برغبة ‏الأخير في حضور وفد على رأسه هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏لزيارة النادي الأهلي.

وتأتي الزيارة لتقديم واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي.

وعبرت إدارة الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي عن تقديرها الكامل لهذه ‏اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال، والتي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين.

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وتحددت الساعة الواحدة ظهر السبت لاستقبال الوفد ‏السوداني، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.‏

الأهلي الهلال
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