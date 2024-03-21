الأهلي يستقبل وفد الهلال لتقديم العزاء في وفاة العامري فاروق
الخميس، 21 مارس 2024 - 23:16
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي عن وصول خطاب من نادي الهلال السوداني يفيد برغبة الأخير في حضور وفد على رأسه هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، لزيارة النادي الأهلي.
وتأتي الزيارة لتقديم واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي.
وعبرت إدارة الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي عن تقديرها الكامل لهذه اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال، والتي تعكس العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين.
وتحددت الساعة الواحدة ظهر السبت لاستقبال الوفد السوداني، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.
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