عرب تصفيات آسيا - فلسطين تسحق بنجلاديش.. قطر تهزم الكويت والإمارات تتصدر مجموعة العرب

حقق منتخب فلسطين فوزا ساحقا على بنجلاديش بخمسة أهداف دون رد في المرحلة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل عدي الدباغ هاتريك في الدقائق 43 و53 و77، فيما سجل شهاب قمبور هدفين في الدقيقتين 45+1 و49.

الفوز رفع رصيد فلسطين إلى 4 نقاط في المركز الثاني بعد مضي 3 جولات، بينما تتصدر أستراليا المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط بعد فوزها على لبنان 2-0.

لبنان في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما تتذيل بنجلاديش المجموعة بنقطة وحيدة.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة في تصفيات كأس العالم، بينما ينتقل الثالث والرابع إلى المرحلة الثالثة في تصفيات كأس آسيا.

وسحق منتخب الأردن وصيف آسيا مضيفه منتخب باكستان بثلاثة أهداف دون رد سجلها موسى التعمري "هدفين" في الدقيقتين 2 و86، وعلي علوان في الدقيقة 9 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد الأردن إلى 4 نقاط في المركز الثالث للمجموعة السابعة، بينما تتذيل باكستان المجموعة بلا نقاط، وتبقى السعودية على الصدارة برصيد 9 نقاط يليها طاجيكستان بـ 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن.

وتعادل منتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مع ميانمار بهدف لمثله.

تقدم كياو سو مو لميانمار في الدقيقة 35، وتعادل علاء الدالي لسوريا في الدقيقة 71.

بذلك يحتل منتخب سوريا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في المجموعة الثانية التي تتصدرها اليابان برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب كوريا الشمالية ثالثا برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل ميانمار المجموعة بهذه النقطة.

واحتلت عمان صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على ماليزيا 2-0 بهدفي عصام الصبحي في الدقيقة 58 ومحسن الغساني في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد عما نإلى 6 نقاط بفارق الأهداف عن قيرغيزستان ثاني المجموعة، وماليزيا ثالثها بنفس الرصيد، فيما تتذيل تايوان المجموعة بلا نقاط.

وتغلب منتخب قطر على الكويت بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أكرم عفيف "هدفين" في الدقيقتين 47 و68، وأحمد الراوي في الدقيقة 51.

قطر تتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، تليها الهند بـ 4 نقاط، ويحتل منتخب الكويت المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتتذيل أفغانستان المجموعة بنقطة وحيدة.

وتغلب منتخب الإمارات على اليمن بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم علي صالح بركلة جزاء في الدقيقة 24، وتعادلت اليمن بهدف عكسي سجله عبد الله إدريس في الدقيقة 69، واسترد سلطان الأميري الفوز في الدقيقة 72.

وبذلك يرفع منتخب الإمارات رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، يليه منتخب البحرين الذي سحق نيبال المتذيل 4-0 وله الآن 6 نقاط، فيما يحتل منتخب اليمن المركز الثالث بـ 3 نقاط.