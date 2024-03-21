التحدي الليبي يعلن رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق

الخميس، 21 مارس 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

عماد النحاس - التحدي

أعلن نادي التحدي الليبي عن رحيل عماد النحاس من منصبه كمدير فني للفريق برفقة كامل جهازه المعاون.

وقال نادي التحدي في بيان رسمي:

شكراً لعماد النحاس وطاقمه الفني على ما قدمتموه في الفترة الماضية.

تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في ما هو قادم.

وتولى النحاس تدريب فريق التحدي الليبي في شهر ديسمبر الماضي.

وقبلها خاض النحاس آخر تجاربه التدريبية مع طلائع الجيش خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2023.

وكان الجهاز الفني المصري بالكامل يضم محمد حمص ومحمد فتحي وأحمد أبو الفتوح.

وكان عماد النحاس قريبا من قيادة الداخلية بداية الموسم الجاري قبل أن تتعثر المفاوضات.

وسبق وأن قاد النحاس كل من أسوان والشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد.

وقاد النحاس أسوان للتأهل للدوري الممتاز، كما ساهم في تأهل المقاولون العرب للكونفدرالية الإفريقية.

التحدي الليبي عماد النحاس
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