ميكالي: الشعب المصري يشبه البرازيلي وطموحي تكرار إنجاز 2016

الخميس، 21 مارس 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

أبدى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تفاؤله بقرعة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وقال ميكالي في مؤتمر صحفي: "القرعة جيدة ومتوازنة إلى جد كبير ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعمل والجد والاجتهاد".

وأضاف "لذلك علينا مواصلة العمل والتركيز لأن الطريق نحو تحقيق الحلم دائمًا يكون صعبا وشائكا".

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وأوضح "أعلم جيدا أن الشعب المصري يشبه البرازيلي وأعاهد المصريين على القتال من أجل الدفاع عن أحلامهم في باريس والوصول إلى أبعد نقطة".

وتابع "النقطة الأبعد بالنسبة لي هي تكرار إنجاز الذهب الذي حققناه مع البرازيل في أولمبياد 2016".

وأكمل البرازيلي "أكثر ما يعجبني هو وجود عينة من اللاعبين المقاتلين الذين ينتفضون في المباريات الكبرى ويقدمون عروضا قتالية إضافة إلى قدراتهم الكبيرة في تنفيذ أفكاري الفنية".

واختتم "نحظى بدعم غير محدود من الدولة المصرية ممثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ومتابعة لا تتوقف من محمد بركات المشرف على المنتخب".

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة حيث سيلتقي إسبانيا مجددا كما حدث في النسخة الماضية.

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا

المجموعة الثالثة: المركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما - مصر - إسبانيا - جمهورية الدومينيكان

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني

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