والد نيمار يوضح حقيقة دفع كفالة لمساعدة ألفيش بالخروج من السجن

الخميس، 21 مارس 2024 - 21:43

كتب : FilGoal

داني ألفيش

أوضح نيمار دا سيلفا والد نيمار جونيور حقيقة دفع الكفالة المالية بقيمة مليون يورو لخروج داني ألفيش من السجن في إسبانيا.

داني ألفيش

النادي :

ونشرت تقرير إسبانية دفع نيمار قيمة الكفالة لمواطنه من أجل الخروج من السجن.

وقال والد نيمار لشبكة جلوبو البرازيلية: "في البداية ساعدت داني ألفيش وبدون أي تواصل في أي مرحلة، في المرة الثانية الأمر كان مختلفا عن البداية".

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وأوضح "نظام العدالة الإسباني أثبت إدانته، حاولوا ربط اسمي واسم نجلي بمسألة لم تعد اليوم من اختصاصنا".

وأتم "آمل أن يجد دانيل كل الإجابات التي يبحث عنها مع عائلته. بالنسبة لنا وعائلتي، انتهى الأمر".

وبحسب الشبكة لا يزال ألفيش رهن الاحتجاز لعدم إيداع مبلغ الكفالة، ولا تزال حسابات اللاعب محظورة في البرازيل بسبب خلاف قانوني مع زوجته السابقة دينورا سانتانا.

وفي إسبانيا، هناك حصار للقيم منذ اتهامه بالاعتداء الجنسي

وقضى البرازيلي في السجن 14 شهرا حتى، بعدما حُكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف.

وكشفت إينيس جوارديولا محامية اللاعب الدولي السابق أنه مديون بـ 500 ألف يورو لوزارة المالية الإسبانية، ولديه حسابين في البلاد أحدهما به 50 ألف يورو وآخر برصيد سلبي بـ 20 ألف يورو.

ويحق لألفيش الخروج من السجن بكفالة قدرها مليون يورو وتسليم جوازي السفر البرازيلي والإسباني مع البقاء على مسافة كيلومتر واحد بعيدا عن الضحية، وعدم مغادرة إسبانيا والمثول أمام المحكمة إسبوعيا.

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