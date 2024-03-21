بسبب زحام مكة في رمضان.. نقل مواجهة الوحدة وأهلي جدة

ذكرت جريدة عكاظ أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي تستعد للإعلان رسميا عن نقل مباراة الوحدة ضد أهلي جدة من مكة المكرمة إلى جدة.

ومن المفترض أن يحل أهلي جدة ضيفا على الوحدة في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

ويأتي ذلك نزولاً عند رغبة الفريقين نظراً للزحمة المرورية التي ستشهدها المدينة المقدسة في موعد المباراة الذي يصادف ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك.

وكانت إدارة أهلي جدة قد تقدمت بخطاب رسمي لنظيرتها في نادي الوحدة تطلب من خلاله نقل مباراة الفريقين من مكة المكرمة إلى جدة.

وأفاد تقرير عكاظ بعدم ممانعة إدارة نادي الوحدة على استكمال الإجراءات ومخاطبة اتحاد الكرة لنقل المباراة شريطة الحصول على الدخل الجماهيري كاملا.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

فيما يتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

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