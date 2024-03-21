صدق أو لا تصدق.. منتخب ألمانيا ينهي التعاقد مع أديداس

في خطوة لا تصدق.. قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم عدم تجديد تعاقده مع شركة أديداس الألمانية العملاقة وإعلان التعاقد مع الغريم شركة نايكي الأمريكية.

أديداس كبرى الشركات الألمانية للمستلزمات الرياضية ترعى منتخب ألمانيا منذ أكثر من 60 عاما.

وأفاد الاتحاد الألماني في بيان: "ستكون نايكي هي المورد الجديد لمنتخبات ألمانيا لكرة القدم اعتبارًا من عام 2027".

وأضاف "سيدخل الاتحاد الألماني لكرة القدم في شراكة مع شركة نايكي في الفترة من 2027 إلى 2034".

وينتهي تعاقد ألمانيا مع أديداس في نهاية 2026.

وأضاف البيان "ستقوم نايكي بتجهيز كل منتخبات ألمانيا الوطنية والترويج لكرة القدم الألمانية بأكملها".

قبل أيام، كشفت شركة أديداس عن قمصان منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 التي تستضيفها البلاد.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "نحن نتطلع إلى العمل مع نايكي والثقة التي وضعت فينا".

وأكمل "الشراكة المستقبلية ستمكن الاتحاد الألماني لكرة القدم من مواصلة تنفيذ المهام الرئيسية في العقد المقبل بهدف التطوير الشامل لكرة القدم في ألمانيا".

وأضاف "هناك شيء واضح أيضا، حتى ديسمبر 2026 سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نجاح مشترك مع شريكنا القديم والحالي أديداس، الذي تدين له كرة القدم الألمانية بالكثير منذ أكثر من 7 عقود".

وأوضح بيان الاتحاد الألماني أن حصول نايكي على حقوق رعاية منتخبات ألمانيا جاء نتيجة مناقصة شفافة، قدمت فيها الشركة الأمريكية أفضل عرض مالي.

وتحاول شركة نايكي منذ سنوات طويلة الحصول على حقوق رعاية منتخبات ألمانيا من أديداس، لإثبات التفوق في صراعهما الدائر منذ عقود.

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