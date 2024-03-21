منتخب مصر بقميصه التقليدي أمام نيوزيلندا.. وتغيير في "الشورت"

الخميس، 21 مارس 2024 - 17:38

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر لكرة القدم

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر عن ارتداء الفراعنة لقميصهم التقليدي.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، لكن مع تغيير في الشورت، ليرتدي اللون الأسود بدلا من الأبيض التقليدي، مع جورب أسود.

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بينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر المدير الإداري لمنتخب مصر وحماده زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة وناصر فراج مدير إدارة المسابقات ومينا سامح إداري المنتخب.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر اختارت الحكم الإيفواري ‏كليمون فرانكلي كبان لقيادة مباراة مصر ونيوزيلاندا.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "تم الاستقرار على الحكم الإيفواري ‏كليمون فرانكلي كبان لإدارة مباراة مصر ونيوزيلاندا".

ويعاونه المساعدان السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا، والحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو "VAR" وتعاونه مواطنته فتيحة الجرمومي.

كما تم اختيار الطاقم ذاته للمواجهة الثانية للمنتخب المصري خلال البطولة، سواء كانت المباراة النهائية أو مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.

على أن يقود السنغالي ألدالبير ديوف المواجهة، ويتواجد الإيفواري كليمين فرانكلين كبان كحكم رابع.

وأضاف "كما اختير ‏محمد معروف كحكم رئيسي لمباراة تونس وكرواتيا".

وكانت الشركة المتحدة للرياضة التي تنظم مباريات كأس عاصمة مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد أعلنت مواعيد مباريات البطولة والملاعب التي تستضيف المباريات.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر، وإقامة بعض مبارياتها ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

وكان المعلن هو إقامة البطولة على استادي القاهرة والدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:

مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة

الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة

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وانطلق معسكر المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، بأحد فنادق القاهرة في منطقة التجمع الخامس صباح الأربعاء الماضي.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

إلى ذلك، طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة مصر أمام نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المواجهة بين مصر ونيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة 22 مارس.

وجاءت أسعار تذاكر مواجهة مصر ضد نيوزيلندا كالآتي:

الدرجة الثالثة: 30 جنيها

الدرجة الأولى: 75 جنيها

المقصورة: 150 جنيها

لحجز التذكرة من هنا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر أمام نيوزيلندا.

مصر نيوزيلندا كرواتيا تونس كأس عاصمة مصر
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