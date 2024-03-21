الدوري السعودي - حرمان الشباب والفتح من التسجيل لـ3 فترات

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف ناديي الشباب والفتح السعوديين من التسجيل لثلاث فترات مقبلة بسبب التزامات مالية.

وأوضح التقرير أن فيفا منع الشباب من التسجيل لثلاث فترات مقبلة حتى يتم سداد المطالبة المترتبة عليه دون أن يكشف أسبابها.

وذلك حسب ما نشره فيفا في الأداة الرقمية الجديدة التي توضح بيانات الأندية الخاضعة إلى حظر التسجيل عبر موقع اتحاد اللعبة.

وكان قرار منع الشباب صدر 15 فبراير الماضي، فيما صدر قرار المنع على نادي الفتح 15 مارس الجاري، دون الكشف أيضًا عن الأسباب.

وذلك فضلا عن استمرار إيقاف أندية سعودية أخرى وهي الفيصلي والسد والرياض والشعلة والوحدة وأحد والعين ما بين الإيقاف لمدة فترتين وثلاث.

يشار إلى أن المنع من التسجيل كان قد حاصر عددا من الأندية السعودية في الفترات الماضية يتقدمها النصر واتحاد جدة.

فيما لا تزال قضية إيقاف أهلي جدة عن التسجيل معلقة لدى محكمة التحكيم الرياضي دون قرار نهائي.

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