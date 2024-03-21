الدوري السعودي - حرمان الشباب والفتح من التسجيل لـ3 فترات

الخميس، 21 مارس 2024 - 16:37

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف ناديي الشباب والفتح السعوديين من التسجيل لثلاث فترات مقبلة بسبب التزامات مالية.

وأوضح التقرير أن فيفا منع الشباب من التسجيل لثلاث فترات مقبلة حتى يتم سداد المطالبة المترتبة عليه دون أن يكشف أسبابها.

وذلك حسب ما نشره فيفا في الأداة الرقمية الجديدة التي توضح بيانات الأندية الخاضعة إلى حظر التسجيل عبر موقع اتحاد اللعبة.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - سوريا تفقد نقطتين.. ولبنان يخسر أمام أستراليا كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل موعد نهائي كأس مصر للسيدات تصفيات كأس العالم - التعمري يقود الأردن للفوز على باكستان بثلاثية تقرير: برشلونة ينافس سان جيرمان على صفقة برازيلية

وكان قرار منع الشباب صدر 15 فبراير الماضي، فيما صدر قرار المنع على نادي الفتح 15 مارس الجاري، دون الكشف أيضًا عن الأسباب.

وذلك فضلا عن استمرار إيقاف أندية سعودية أخرى وهي الفيصلي والسد والرياض والشعلة والوحدة وأحد والعين ما بين الإيقاف لمدة فترتين وثلاث.

يشار إلى أن المنع من التسجيل كان قد حاصر عددا من الأندية السعودية في الفترات الماضية يتقدمها النصر واتحاد جدة.

فيما لا تزال قضية إيقاف أهلي جدة عن التسجيل معلقة لدى محكمة التحكيم الرياضي دون قرار نهائي.

الفتح الشباب الدوري السعودي
نرشح لكم
بنزيمة يحسم موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس لابورت: قرار رحيلي عن سيتي كان صحيحا.. وعودتي إلى أوروبا واردة وكيل محمد شريف يكشف حقيقة رحيله عن الخليج وسبب قلة أهدافه.. ومفاوضات الزمالك بعد استبعاده.. تفاصيل إصابة ومدة غياب مدافع منتخب السعودية تقارير: ماتيو لاهوز يرفض قيادة لجنة التحكيم في الدوري السعودي مدرب اتحاد جدة: هدفنا الحقيقي التتويج بالسوبر وكأس الملك الهلال يطالب بتأجيل بعض مبارياته في الدوري السعودي مدرب ضمك يهاجم الهلال والتحكيم بعد الخسارة.. وجيسوس يرد: أعذار المهزومين
أخر الأخبار
بيراميدز يمدد عقد مدافعه 6 دقيقة | الدوري المصري
لاعب نيس يلحق بـ بن ناصر خارج معسكر الجزائر 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري السعودي - حرمان الشباب والفتح من التسجيل لـ3 فترات 52 دقيقة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم - سوريا تفقد نقطتين.. ولبنان يخسر أمام أستراليا ساعة | آسيا
كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل موعد نهائي كأس مصر للسيدات ساعة | كرة يد
تصفيات كأس العالم - التعمري يقود الأردن للفوز على باكستان بثلاثية 2 ساعة | آسيا
تقرير: برشلونة ينافس سان جيرمان على صفقة برازيلية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: كريم هنداوي يدعمنا بالسوبر وكأس الكؤوس 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 4 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية