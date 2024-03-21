تصفيات كأس العالم - سوريا تفقد نقطتين.. ولبنان يخسر أمام أستراليا

فقد المنتخب السوري نقطتين في صراع التأهل لكأس العالم 2026، حين تعادل مع مضيفه منتخب ميانمار بهدف لمثله.

وحل منتخب سوريا ضيفا على ميانمار ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة بالتأهل لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتقدم منتخب ميانمار في الدقيقة 35 بواسطة سو مو كياو.

قبل أن يتعادل علاء الدين الدالي لسوريا في الدقيقة 71.

ورفع منتخب سوريا رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الثانية.

بينما حقق منتخب ميانمار نقطته الأولى في المجموعة.

في المجموعة نفسها انتصر منتخب اليابان على نظيره الكوري الشمالي بهدف.

ليرفع رصيده لـ9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة.

في المجموعة التاسعة، خسر منتخب لبنان على يد نظيره الأسترالي بهدفين دون مقابل.

ليتوقف رصيد لبنان عند نقطتين في المركز الثاني، قبل مواجهة فلسطين ضد بنجلاديش في وقت لاحق.

بينما رفع منتخب أستراليا رصيده لـ9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة.

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