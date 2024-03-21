كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل موعد نهائي كأس مصر للسيدات

الخميس، 21 مارس 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد سيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعديل موعد نهائي كأس مصر للسيدات نظرا للبث التليفزيوني.

ويقام نهائي كأس مصر للسيدات مساء السبت، بينما مباراة نصف النهائي ستكون غدا الجمعة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام العاشرة مساء.

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بينما المباراة النهائي ستكون في تمام الثانية عشر منتصف الليل وذلك من أجل البث التليفزيوني.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات نصف نهائي ونهائي كأس السيدات.

ويلعب الأهلي حامل اللقب أمام فريق سبورتنج غدا الجمعة في نصف النهائي.

بينما المباراة الأخرى بين فريقي الشمس والطيران.

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