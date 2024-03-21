تصفيات كأس العالم - التعمري يقود الأردن للفوز على باكستان بثلاثية

الخميس، 21 مارس 2024 - 15:22

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا

قاد موسى التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي منتخب بلاده الأردن للفوز على باكستان بثلاثية.

وفاز منتخب الأردن على باكستان 3-0 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح موسى التعمري التسجيل لمنتخب الأردن مبكرا وسجل هدف التقدم عند الدقيقة الثانية.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - موعد وصول بعثة كرواتيا.. وحوار حجازي تقرير: برشلونة ينافس سان جيرمان على صفقة برازيلية كرة يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: كريم هنداوي يدعمنا بالسوبر وكأس الكؤوس سبورت: برشلونة مستعد لبيع فيرمين لوبيز من أجل ضم لاعب إيفرتون

وعزز علي علوان تقدم منتخب الأردن وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 9 بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح.

وأضاف موسى التعمري الهدف الثالث لمنتخب الأردن في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذا رفع منتخب الأردن رصيده إلى النقطة الرابعة وتساوي مع طاجيكستان بذات الرصيد في المجموعة السابعة التي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 6 نقاط.

وضمن المجموعة ذاتها يلعب منتخب السعودية مساء اليوم أمام طاجيكستان ضمن الجولة الثالثة.

منتخب الأردن منتخب باكستان
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - سوريا تفقد نقطتين.. ولبنان يخسر أمام أستراليا مدرب ضمك يهاجم الهلال والتحكيم بعد الخسارة.. وجيسوس يرد: أعذار المهزومين الدوري القطري - حمدي فتحي يساهم في فوز الوكرة بثنائية على أم صلال دوري أبطال آسيا - كل ما تريد معرفته عن نصف النهائي كلاسيكو جديد وشريف يصطدم بـ رونالدو في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 3 أبطال ووجه جديد.. اكتمال المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا بمشاركة حجازي.. الهلال يكرر الفوز على اتحاد جدة.. ويحجز مقعدا في نصف نهائي أبطال آسيا انتهت في أبطال آسيا - اتحاد جدة (0) - (2) الهلال.. تأهل مستحق
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - سوريا تفقد نقطتين.. ولبنان يخسر أمام أستراليا 4 دقيقة | آسيا
كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل موعد نهائي كأس مصر للسيدات 39 دقيقة | كرة يد
تصفيات كأس العالم - التعمري يقود الأردن للفوز على باكستان بثلاثية ساعة | آسيا
تقرير: برشلونة ينافس سان جيرمان على صفقة برازيلية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: كريم هنداوي يدعمنا بالسوبر وكأس الكؤوس 2 ساعة | كرة يد
سبورت: برشلونة مستعد لبيع فيرمين لوبيز من أجل ضم لاعب إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - موعد وصول بعثة كرواتيا.. وحوار حجازي 2 ساعة | منتخب مصر
إيقاف تشافي بعد طرده.. وموقفه من الكلاسيكو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 4 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية