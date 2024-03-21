تصفيات كأس العالم - التعمري يقود الأردن للفوز على باكستان بثلاثية
الخميس، 21 مارس 2024 - 15:22
كتب : FilGoal
قاد موسى التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي منتخب بلاده الأردن للفوز على باكستان بثلاثية.
وفاز منتخب الأردن على باكستان 3-0 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
وافتتح موسى التعمري التسجيل لمنتخب الأردن مبكرا وسجل هدف التقدم عند الدقيقة الثانية.
وعزز علي علوان تقدم منتخب الأردن وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 9 بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح.
وأضاف موسى التعمري الهدف الثالث لمنتخب الأردن في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
وبهذا رفع منتخب الأردن رصيده إلى النقطة الرابعة وتساوي مع طاجيكستان بذات الرصيد في المجموعة السابعة التي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 6 نقاط.
وضمن المجموعة ذاتها يلعب منتخب السعودية مساء اليوم أمام طاجيكستان ضمن الجولة الثالثة.
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