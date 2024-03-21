تقرير: برشلونة ينافس سان جيرمان على صفقة برازيلية
الخميس، 21 مارس 2024 - 14:31
كتب : FilGoal
دخل موريلو كوستا مدافع نوتينجهام فورست ضمن حسابات برشلونة للموسم المقبل وسط اهتمام باريس سان جيرمان بالمدافع البرازيلي.
موريلو كوستا
النادي : نوتينجهام فورست
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة دخل في منافسة مع باريس سان جيرمان وعدد من أندية الدوري الإنجليزي بشأن ضم موريلو.
وأوضحت التقارير أن صفقة موريلو ستكلف برشلونة 30 مليون يورو حال ضمه في الموسم المقبل.
المدافع صاحب الـ21 عاما انضم إلى نوتينجهام فورست قادما من كورنيثيانز البرازيلي بداية الموسم الجاري.
ولعب موريلو 27 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات وصنع هدفا.
ويحتل نوتينجهام فورست المركز الـ18(أول المراكز المؤدية للهبوط) بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.
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