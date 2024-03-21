كرة يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: كريم هنداوي يدعمنا بالسوبر وكأس الكؤوس

يدعم كريم هنداوي حارس مرمى الصفا السعودي ومنتخب مصر لكرة اليد، صفوف الزمالك في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات السوبر الإفريقي يومي 14 و15 أبريل الجاري، بينما كأس الكؤوس الإفريقية من 18 إلى 27 من الشهر نفسه والبطولتين في الجزائر.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تعاقد كريم هنداوي مع فريق الصفا السعودي ينص على السماح له بالانضمام إلى الزمالك في أي مشاركة قارية أو دولية".

وأوضح "الزمالك يرغب في تدعيم صفوفه وبناء عليه اللاعب سيشارك مع الزمالك في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد".

ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكؤوس الإفريقية رفقة فريقي الترجي التونسي وبي إم سي الكونغولي.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بآخر نسختين أمام الأهلي.

وحقق الزمالك لقب البطولة سبع مرات سابقة بينما الأهلي توج باللقب أربع مرات.