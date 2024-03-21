كرة يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: كريم هنداوي يدعمنا بالسوبر وكأس الكؤوس

الخميس، 21 مارس 2024 - 14:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

كريم هنداوي يحتفل بتتويج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

يدعم كريم هنداوي حارس مرمى الصفا السعودي ومنتخب مصر لكرة اليد، صفوف الزمالك في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات السوبر الإفريقي يومي 14 و15 أبريل الجاري، بينما كأس الكؤوس الإفريقية من 18 إلى 27 من الشهر نفسه والبطولتين في الجزائر.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تعاقد كريم هنداوي مع فريق الصفا السعودي ينص على السماح له بالانضمام إلى الزمالك في أي مشاركة قارية أو دولية".

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي مع ثنائي جزائري والزمالك رفقة الترجي بمجموعات كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد – بعد إصابة هشام صلاح بالرباط الصليبي.. استدعاء أحمد سامح في الألعاب الإفريقية كرة يد - الزمالك ينهي أزمة مستحقات الإسباني جارالدا كرة يد - مصر لن تقع مع السويد.. الكشف عن تصنيف وموعد قرعة أولمبياد باريس

وأوضح "الزمالك يرغب في تدعيم صفوفه وبناء عليه اللاعب سيشارك مع الزمالك في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد".

ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكؤوس الإفريقية رفقة فريقي الترجي التونسي وبي إم سي الكونغولي.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بآخر نسختين أمام الأهلي.

وحقق الزمالك لقب البطولة سبع مرات سابقة بينما الأهلي توج باللقب أربع مرات.

الزمالك كريم هنداوي كرة يد
نرشح لكم
يد - مصر تعبر بنين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية كرة يد - الأهلي مع ثنائي جزائري والزمالك رفقة الترجي بمجموعات كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - الزمالك ينهي أزمة مستحقات الإسباني جارالدا كرة يد – بعد إصابة هشام صلاح بالرباط الصليبي.. استدعاء أحمد سامح في الألعاب الإفريقية كرة يد - مصر لن تقع مع السويد.. الكشف عن تصنيف وموعد قرعة أولمبياد باريس كرة يد - 6 منتخبات تلحق بـ مصر في أولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق كرة يد - الكشف عن تفاصيل إصابة هشام صلاح مع منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا يد - سقوط تونس والجزائر في ملحق أولمبياد باريس 2024
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - التعمري يقود الأردن للفوز على باكستان بثلاثية 3 دقيقة | آسيا
تقرير: برشلونة ينافس سان جيرمان على صفقة برازيلية 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: كريم هنداوي يدعمنا بالسوبر وكأس الكؤوس ساعة | كرة يد
سبورت: برشلونة مستعد لبيع فيرمين لوبيز من أجل ضم لاعب إيفرتون ساعة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - موعد وصول بعثة كرواتيا.. وحوار حجازي ساعة | منتخب مصر
إيقاف تشافي بعد طرده.. وموقفه من الكلاسيكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رينار يحسم مصيره مع منتخب سيدات فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حافلات مجانية لنقل الجماهير إلى استاد مصر في مواجهة نيوزيلاندا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 4 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية