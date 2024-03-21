كأس عاصمة مصر - موعد وصول بعثة كرواتيا.. وحوار حجازي

الخميس، 21 مارس 2024 - 13:31

كتب : أحمد الخولي

منتخب كرواتيا

تصل اليوم الخميس بعثة منتخب كرواتيا إلى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعد بعثة منتخب كرواتيا آخر بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، بعد وصول منتخبي تونس ونيوزيلندا.

ويفتتح منتخب كرواتيا مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة نظيره التونسي، في العاشرة مساء بعد غد السبت، بإستاد القاهرة الدولي.

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حوار مع حجازي

حرص موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب إجراء حوار مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي تبدأ غدا وتستمر حتى 26 مارس الجاري.

وسيجري فيفا حوارا مع حجازي كونه قائد المنتخب في البطولة والأكثر مشاركة في البطولات الدولية.

كما اختتم منتخب نيوزيلندا استعداداته لمواجهة نظيره المصري المقرر لها غدا على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في افتتاح كأس عاصمة مصر ضمن سلسلة فيفا الدولية.

وانتهى منتخب نيوزيلندا من المران في تمام الواحدة ظهرا بمشاركة كل لاعبي القائمة.

اكتمال قوام تونس

اكتمل قوام بعثة المنتخب التونسي قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر بوصول إلياس سعد عقب اكتمال علاجه في ألمانيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

ويشهد استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة إقامة مباراة مصر ونيوزيلاندا غدا الجمعة في أول مباراة على أرضية الملعب الجديد.

ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلعب منتخب تونس ضد كرواتيا يوم 23 من الشهر ذاته ولكن على استاد القاهرة..

كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

منتخب مصر كأس عاصمة مصر
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