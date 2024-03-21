إيقاف تشافي بعد طرده.. وموقفه من الكلاسيكو

الخميس، 21 مارس 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

نجا تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة من الغياب عن التواجد مع فريقه في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وحصل المدير الفني الإسباني على بطاقة صفراء ضد أتليتكو مدريد للاعتراض ولم يتوقف تشافي عن الاعتراض ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف تشافي مباراتين عقب طرده أمام أتليتكو مدريد.

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ويواجه برشلونة في الدوري منافسه لاس بالماس في الجولة المقبلة ثم قادش وريال مدريد بالترتيب، وبالتالي سيكون تشافي حاضرا في الكلاسيكو.

وتحدد يوم الأحد 21 أبريل موعدا لإقامة الكلاسيكو الذي سينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق برشلونة الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 64 في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

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