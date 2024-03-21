رينار يحسم مصيره مع منتخب سيدات فرنسا

أعلن إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات مصيره النهائي مع الفريق.

ويرتبط رينار بتعاقد مع منتخب فرنسا للسيدات حتى نهاية أولمبياد باريس 2024.

وكشف رينار في تصريحات للصحفيين على هامش قرعة أولمبياد باريس: "لكي أكون واضحا، أعلنت للاتحاد أنني لن أستمر بعد الأولمبياد".

وتابع "هذا الأمر لن يزعج أحدا، ولن يموت في هذا المنصب".

وارتبط اسم رينار بمنتخب الجزائر بعد قرار إقالة جمال بلماضي عقب الإخفاق في التأهل من دور المجموعات بأمم إفريقيا للنسخة الثانية على التوالي قبل أن يتم التعاقد مع فلاديمير بيتكوفيتش.

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس لسيدات كرة القدم عن وقوع فرنسا في المجموعة الأولى رفقة منتخبات كولومبيا وكندا ونيوزيلندا.

ويتأهل 12 منتخبا في منافسات السيدات يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات.

ويشارك منتخب سيدات فرنسا للمرة الثالثة في الأولمبياد بعد دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

وكانت أفضل مراكز سيدات فرنسا في الأولمبياد هي تحقيق المركز الرابع في 2012.

ويرتبط اسم رينار بقيادة أكثر من منتخب بقارة إفريقيا.