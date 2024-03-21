حافلات مجانية لنقل الجماهير إلى استاد مصر في مواجهة نيوزيلاندا

كشف خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن توفير حافلات لنقل الجماهير إلى استاد مصر.

ويشهد استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة إقامة مباراة مصر ونيوزيلاندا غدا الجمعة في أول مباراة على أرضية الملعب الجديد.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وقال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة عبر أون تايم سبورتس: "تم توفير جميع متطلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر في المعسكر. انطباع اللاعبين عن الملعب جيد جدا وفي انتظار حضور الجماهير لتكتمل الصورة".

وأوضح "الجماهير التي ستصل العاصمة الإدارية عن طريق قطار LRT الذي ينطلق من محطة عدلي منصور (الخط الثالث للمترو) ستجد حافلات تنقلهم إلى الاستاد ذهابا وإيابا مجانا"

وواصل "تم تجهيز برنامج ترفيهي للجماهير على أعلى مستوى خلال مباراة الافتتاح يليق بأول مباراة رسمية على استاد مصر".

وشدد "نريد إظهار قدراتنا على استضافة الأحداث الكبرى أمام العالم. هناك نية لاستضافة أحداث رياضية كبرى أخرى على استاد مصر، مثلما يحدث مع كأس السوبر المصري الذي يقام في السعودية أو الإمارات، من الوارد استضافت بطولات عربية أو أوروبية أو معسكرات لفرق تكون داخل المدينة الأولمبية".

وأتم "لم يتم التواصل معنا حتى الآن بشان إقامة مباراة طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة على استاد مصر".

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية مواجهة مصر أمام نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره تحت قيادة الجهاز الفني الجديد مع حسام حسن المدير الفني، بمواجهة نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل.

وتعتبر تلك المباراة هي الرسمية الأولى على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلعب منتخب تونس ضد كرواتيا يوم 23 من الشهر ذاته ولكن على استاد القاهرة..

كما يستضيف استاد مصر المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.