تقرير: ميلان يستعد لتقديم عرض لضم يوسف النصيري

الخميس، 21 مارس 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - إشبيلية

يستعد ميلان لتقديم عرض افتتاحي لضم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

ويسعى ميلان لاستغلال المشكلة المالية لدى إشبيلية وحاجة النادي الإسباني لبيع اللاعبين.

وكشف أكرم كونور صحفي ESPN عن تجدد رغبة ميلان في ضم يوسف النصيري الصيف المقبل.

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وأشار التقرير إلى أن ميلان كان قد حاول ضم النصيري في الصيف الماضي، وحاليا يعدّون عرضهم الأول إلى إشبيلية.

وأوضح التقرير أنه في حال تقديم السعر المطلوب سيوافق اللاعب وناديه على صفقة الانتقال.

وارتبط اسم يوسف النصيري خلال الفترة الماضية بعدد من الأندية أبرزهم وست هام وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي.

كما ارتبط اسم النصيري بالدوري الإيطالي خلال الفترة الأخيرة عن طريق ناديي ميلان ويوفنتوس.

وشارك النصيري هذا الموسم في 32 مباراة مع إشبيلية ونجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 2 آخرين.

وخلال 24 مباراة في الدوري الإسباني، سجل النصيري عشرة أهداف وصنع هدفا.

وانضم النصيري إلى إشبيلية في يناير 2020 قادما من ليجانيس.

ميلان إشبيلية يوسف النصيري
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