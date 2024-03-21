بنزيمة يحسم موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس

الخميس، 21 مارس 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

حسرة بنزيمة بعد تصدي الشناوي لركلة الجزاء منه

حسم النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة موقفه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وقال بنزيمة في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "المشاركة في أولمبياد باريس؟ لم لا.الحدث بكل تأكيد سيكون مميزا وعظيما".

وبإمكان المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم في الأولمبياد الاستعانة بـ3 لاعبين من من تجاوز سنهم الـ23 عاما.

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وكان بنزيمة قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب نهائي كأس العالم قطر 2022 والذي انهزم فيه المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين.

من جانبه أوضح تيري هنري المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأولمبي إمكانية ضم كريم بنزيمة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وردا على إمكانية ضم كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا في باريس 2024 ضاحكا: "كل الأبواب مفتوحة للجميع. الآن من سيكون في القائمة؟ هذا جدال آخر. جان بيير بابان وإريك كانتونا بإمكانهم الانضمام أيضا".

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا

المجموعة الثالثة: المركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما - مصر - إسبانيا - جمهورية الدومينيكان.

منتخب فرنسا تيري هنري كريم بنزيمة
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