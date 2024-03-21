مواعيد مباريات الخميس 21 مارس 2024.. ملحق تصفيات أمم أوروبا

الخميس، 21 مارس 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - بولندا - فرنسا

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 بداية مباريات التوقف الدولي الحالي.

وتنطلق منافسات نصف نهائي ملحق تصفيات أمم أوروبا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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تصفيات أمم أوروبا

تنطلق منافسات الملحق بمواجهة بين جورجيا ولوكسمبورج في تمام السابعة مساء بنصف النهائي ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما نصف النهائي الآخر بين اليونان وكازاخستان يقام في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

أما الطريق الآخر، فيواجه فيه منتخب ويلز نظيره فنلندا عبر قناة بي إن سبورتس 3 بينما بولندا تواجه إستونيا عبر بي إن سبورتس 1وتقام المباراتان في العاشرة إلا ربع مساء.

وأخيرا تلعب أوكرانيا أمام البوسنة والهرسك عبر بي إن سبورتس 4، وإيسلندا ضد الكيان الصهيوني في العاشرة إلا ربع مساء.

ويتأهل ثلاثة منتخبات في النهاية إلى أمم أوروبا ليكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة.

أمم أوروبا ويلز بولندا أوكرانيا
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