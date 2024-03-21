بهدف في الوقت القاتل.. منتخب مصر للشباب يخسر من الجزائر وديا

الخميس، 21 مارس 2024 - 01:33

كتب : FilGoal

مصر للشباب - الجزائر

سجل منتخب الجزائر هدفا في الوقت القاتل ليحقق الفوز على نظيره المصري وديا.

وخسر منتخب مصر من الجزائر بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن الدورة التي تنظمها الجزائر.

وتشهد الدورة الودية الدولية مشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

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وسجل هاشم علوان ومحمد بن لبنة هدفي منتخب الجزائر، فيما أحرز عمر فتحي هدف منتخب مصر للشباب الوحيد.

وافتتح منتخب الجزائر التسجيل عند الدقيقة 47 بعد تسديدة سهلة خدعت حازم جمال حارس مرمى منتخب مصر للشباب.

ونجح عمر فتحي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 74 بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من حارس مرمى الجزائر بعد تسديدة صاروخية من أحمد كاباكا.

واستغل محمد بن لبنة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثاني لمنتخب الشباب الجزائري في الدقيقة 90.

وسيلعب منتخب مصر المباراة المقبلة أمام موريتانيا يوم السبت المقبل، على أن يختتم مبارياته بمواجهة تونس يوم الإثنين المقبل.

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