بهدف في الوقت القاتل.. منتخب مصر للشباب يخسر من الجزائر وديا

سجل منتخب الجزائر هدفا في الوقت القاتل ليحقق الفوز على نظيره المصري وديا.

وخسر منتخب مصر من الجزائر بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن الدورة التي تنظمها الجزائر.

وتشهد الدورة الودية الدولية مشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

وسجل هاشم علوان ومحمد بن لبنة هدفي منتخب الجزائر، فيما أحرز عمر فتحي هدف منتخب مصر للشباب الوحيد.

استغل تقدم الحارس 😯🔥 هاشم يسجل الهدف الأول لمنتخب الجزائر بتسديدة تغالط حارس منتخب مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/KXqRI0sL3x — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 20, 2024

وافتتح منتخب الجزائر التسجيل عند الدقيقة 47 بعد تسديدة سهلة خدعت حازم جمال حارس مرمى منتخب مصر للشباب.

ونجح عمر فتحي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 74 بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من حارس مرمى الجزائر بعد تسديدة صاروخية من أحمد كاباكا.

🔥⚽ عمر فتحي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى منتخب الجزائر بعد تسديدة صاروخية من كاباكا#ONTime_Sports pic.twitter.com/HEJKyzmeV2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 20, 2024

واستغل محمد بن لبنة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثاني لمنتخب الشباب الجزائري في الدقيقة 90.

وسيلعب منتخب مصر المباراة المقبلة أمام موريتانيا يوم السبت المقبل، على أن يختتم مبارياته بمواجهة تونس يوم الإثنين المقبل.