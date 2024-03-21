رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة: جهاز إنعاش القلب في الملعب سيتواجد مع كل فرق الدوري

كشف هاني الشهيدي رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم عن الإجراءات المستجدة للتعامل مع حالات الإصابات الطارئة في الملاعب المصرية.

وقال الشهيدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأسبوع المقبل سيكون هناك مقابلة مع كل الأجهزة الطبية لفرق الدوري لتدريبهم على التعامل مع حالات إنعاش القلب".

وأضاف "التوعية تشمل التعامل مع حالات إنعاش القلب والحالات الطارئة وفقا لشهادات طبية معتمدة".

وواصل "جهاز إنعاش القلب في الملعب سيتواجد مع كل الأجهزة الطبية لفرق الدوري".

وأردف "أحمد رفعت تعرض لجهاز الصدمات الكهربائية داخل سيارة الإسعاف في الملعب وتلقى 12 صدمة أثناء الطريق من الملعب إلى المستشفى".

وأتم تصريحاته "سنؤكد على تجهيز سيارات الإسعاف بكل الأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالة طارئة في أي مباراة في الدرجات الأدنى من الدوري".