كأس عاصمة مصر - بعد إكمال علاجه في ألمانيا.. إلياس سعد يلتحق بمعسكر منتخب تونس

يقترب إلياس سعد من الالتحاق بمعكسر منتخب تونس للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وسبق أن أوضح الاتحاد التونسي في بيان أن مهاجم سانت باولي الألماني احتاج لتدخل جراحي عاجل في الفم ما جعلته يغيب عن قائمة، لكنه عاد للتواجد مع نسور قرطاج.

وبحسب بيان الاتحاد التونسي: "من المنتظر أن يلتحق اللاعب إلياس سعد، هذه الليلة، بمقرّ إقامة المنتخب الوطني في القاهرة، وذلك بعد أن أكمل علاجه في ألمانيا والعدول عن اجراء تدخل جراحي على مستوى الفم، ومن المتوقع أن يُباشر التحضيرات مع المنتخب الوطني انطلاقا من يوم الخميس".

وكان منتخب تونس قد أعلن غياب 4 لاعبين من بينهم ثلاثي الترجي وتعويضهم برباعي على رأسهم حمزة المثلوثي مدافع الزمالك ومعتز زدام لاعب وسط المصري خلال المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

واستبعد الاتحاد التونسي ثلاثي الترجي ياسين مرياح وحسام تقا وأمان الله مميش استعدادا لمشاركة الترجي في دوري أبطال إفريقيا لأجل "تمثيل كرة القدم التونسية أحسن تمثيل وضمان أوفر حظوظ التأهل".

وسيلتقي الترجي مع أسيك ميموزا الإيفواري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيغيب بسام الصرارفي إثر تعرضه للإصابة عن القائمة.

وسينضم عوضا عن الرباعي: حمزة المثلوثي لاعب الزمالك ومعتز الزدام لاعب المصري ونادر الغندري وفيصل المناعي.

ويتواجد في القائمة التونسية سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ويغيب علي معلول ظهير أيسر الأهلي.

وستلعب كرواتيا أمام تونس في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الخاسر امام الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب الفائز أمام الفائز بالمباراة النهائية.