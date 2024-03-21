بهدف بلال مظهر.. مصر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا على حساب الإمارات

الخميس، 21 مارس 2024 - 00:24

كتب : FilGoal

احتفال بلال مظهر بهدفه ضد الإمارات في غرب آسيا

استهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا والمقامة في السعودية بالفوز على الإمارات بنتيجة 1-0.

سجل هدف منتخب مصر: بلال مظهر عبد الرحمن.

وتقام البطولة فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وبذلك تأهل منتخب مصر لنصف النهائي لمواجهة أستراليا والتي فازت بنتيجة 2-1 على العراق.

وسيلتقي منتخب مصر الأولمبي مع أستراليا السبت المقبل يوم 23 مارس الجاري في العاشرة مساءً.

وحال الفوز سيخوض النهائي يوم الثلاثاء 26 مارس في العاشرة مساءً.

وصف المباراة

أهدر إبراهيم عادل في الدقيقة 15 فرصة تسجيل الهدف الأول بتصويية من ركلة مزدوجة بعد عرضية متقنة من أحمد عيد.

استمرت خطورة منتخب مصر عن طريق إبراهيم عادل لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 45 أرسل عادل عرضية أرضية لأسامة فيصل الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة أعلى العارضة.

شارك بلال مظهر في بداية الشوط الثاني، وبعد دقيقة وعقب عرضية متقنة من أحمد عيد تصدى حارس الإمارات للرأسية.

تواصلت السيطرة التي انتهت بهز بلال مظهر الشباك بتسديدة أرضية من بلال مظهر على يمين الحارس بعد تمريرة من إبراهيم عادل في الدقيقة 82.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

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