مصدر من الرابطة لـ في الجول: ندرس طلب الزمالك بتأجيل مباراة البلدية.. وهذا موعد القرار

الخميس، 21 مارس 2024 - 00:13

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري - بيان

كشف مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com عن تلقي الرابطة خطابا من نادي الزمالك يطلب خلاله تأجيل مباراة بلدية المحلة في الدوري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بالفعل تلقينا خطابا من نادي الزمالك يطلب خلاله تأجيل مباراة بلدية المحلة في الدوري".

وأضاف "سوف ندرس طلب الزمالك وفقا للجدول الزمني لمباريات الدوري والارتباطات الإفريقية، وسوف نرد عليهم يوم السبت المقبل سواء بالقبول أو الرفض".

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك طلب من رابطة الأندية تأجيل المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل في الجولة 17 من الدوري.

وقال مصدر من نادي الزمالك لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا للجنة المسابقات ورابطة الأندية لتأجيل مباراة بلدية المحلة في الدوري".

وأضاف "طلب التأجيل استنادا على لائحة المسابقات التي تنص على وجود فاصل زمني لمدة 4 أيام بين المباريات المحلية والإفريقية".

ويلعب الزمالك ضد مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم 31 مارس الجاري في القاهرة، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

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