الموافقة على سجن روبينيو 9 سنوات في البرازيل بتهمة الاغتصاب الجماعي

أقرت محكمة العدل العليا في البرازيل الموافقة على إدانة روبينيو بتهمة الاغتصاب المرتكبة في إيطاليا وقضاء العقوبة في البرازيل بالسجن لمدة 9 سنوات، وفقا لما ورد في التقارير البرازيلية المختلفة.

روبينيو النادي :

وأعلنت المحكمة على ضرورة إلقاء القبض على روبينيو بشكل فوري، فيما سيكون لدفاع اللاعب الفرصة للاستئناف على الحُكم.

وسبق أن حكمت المحكمة الإيطالية في 2022 بسجن روبينيو بتهمة الاغتصاب الجماعي تعود لـ 2013 عندما كان يلعب حينها لميلان.

وسعت إيطاليا في السنوات الماضية بالوصول لاتفاق مع البرازيل لتسليم روبينيو لقضاء مدة العقوبة التي وقعت عليه.

رغم ذلك، فالدستور البرازيلي يحمي مواطنيه ولا يسمح بتسليمهم إلى دول أخرى، مما جعل عودة روبينيو إلى إيطاليا مستبعدة.

ماذا حدث؟

تمت واقعة الاغتصاب يوم 22 يناير 2013 عندما شارك روبينيو رفقة 5 من أصدقائه في اغتصاب فتاة ألبانية.

وأوضحت التحقيقات أن روبينيو ورفاقه جعلوا الفتاة تتعاطى الكثير من الكحوليات حتى الثمالة، لتفقد الوعي ويتناوبوا على اغتصابها في ملهى ليلي.

وحصل ريكاردو فالكو مواطن وصديق روبينيو على حكم بالسجن 9 سنوات بدوره، وتسعى السلطات الإيطالية لاسترجاعه أيضًا.

بينما لم يتم التعرُف على الرباعي الآخر الذي شارك في عملية الاغتصاب.

وتمت الواقعة وقتما كان روبينيو لاعبًا في ميلان بين 2010 و2015.

روبينيو بدأ مسيرته في سانتوس ثم تألق في صفوف ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل انتقاله إلى ميلان.

ولعب روبينيو لاحقًا لأندية جوانجزو إيفرجراندي الصيني، وأتليتيكو مينيرو، وسيفاسبور التركي، وإسطنبول باشكشاهير التركي، قبل أن يكون سانتوس محطته الأخيرة في 2020، لكن تم فسخ عقده مع النادي بسبب أزمة الاغتصاب.