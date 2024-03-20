مصدر من الزمالك لـ في الجول: طالبنا رابطة الأندية بتأجيل مباراة بلدية المحلة

طلب نادي الزمالك من رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الفريق الأبيض ضد بلدية المحلة في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك طلب من رابطة الأندية تأجيل المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل في الجولة 17 من الدوري.

وقال مصدر من نادي الزمالك لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا للجنة المسابقات ورابطة الأندية لتأجيل مباراة بلدية المحلة في الدوري".

وأضاف "طلب التأجيل استنادا على لائحة المسابقات التي تنص على وجود فاصل زمني لمدة 4 أيام بين المباريات المحلية والإفريقية".

ويلعب الزمالك ضد مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم 31 مارس الجاري في القاهرة، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.