تقرير: ملعب الدار البيضاء ينافس برنابيو على استضافة نهائي كأس العالم 2030

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 22:25

كتب : FilGoal

كأس العالم 2030

يشهد سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030 منافسة شرسة بين المغرب وإسبانيا.

وتقام منافسات كأس العالم 2030 في 3 دول وهى المغرب وإسبانيا والبرتغال.

فيما ستُلعب أول 3 مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

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وستجرى مباراة الافتتاح على ملعب سينتيناريو في أوروجواي، التي احتضنت أول نسخة للمسابقة عام 1930، الذي سيشهد احتفالية مئوية كأس العالم.

وسيكون الملعب الكبير للدار البيضاء الذي يتسع إلى 113 ألف متفرج منافسا قويا لسنتياجو بيرنابيو بمدريد الذي تبلغ سعته أكثر من 80 ألف مقعد.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن سفراء وشعار كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا.

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وتم الكشف عن الهوية البصرية لهذا الملف تحت شعار "هيا بنا يلاه" لتنظيم منافسة عالمية "من أجل كرة القدم، من أجل العالم، ومن أجل الغد".

وسيمكن هذا الملف المشترك من تنظيم هذا العرس الكروي العالمي في قارتين، وهي سابقة في تاريخ المنافسة التي ستخلد ذكرتها المئوية سنة 2030.

تم أيضا تقديم سفراء كأس العالم 2030 الذين سيمثلون بلدهم وهم لويس فيجو، وأندريس إنييستا ونور الدين النيبت، بالإضافة للنجم السابق إيمانويل أديبايور، سفيرا لإفريقيا في كأس العالم 2030.

منتخب المغرب كأس العالم 2030
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