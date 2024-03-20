مدرب نيوزيلاندا: منتخب مصر يملك عناصر مميزة وسيؤدي بشكل جيد بدون صلاح

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

دارين بازيلي

يرى دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلاندا أن منتخب مصر يملك عناصر مميزة ولن يتأثر بغياب نجم ليفربول محمد صلاح.

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا يوم الجمعة ضمن افتتاح كأس عاصمة مصر.

وقال بازيلي في مؤتمر صحفي: "شغوف لخوض هذه المباراة أمام فريق رائع ومتميز مثل منتخب مصر. لدينا تحدي كبير لكننا جاهزون لخوضه".

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وأضاف "محمد صلاح واحد من أهم اللاعبين في العالم. أنا أحد مشجعي ليفربول واعرف قيمته جيدا ولكن منتخب مصر يملك عناصر عديدة وسيؤدي بشكل جيد بدونه".

وكشف "أعرف أحمد حجازي ومحمد النني وأعلم كذلك أن منتخب مصر يملك عناصر محلية مميزة".

وأتم "المنتخبات الأربعة المشاركة في البطولة أصحاب مستويات عالية. مواجهة مصر مستضيفة البطولة يزيد من صعوبة المباراة وحضور الجماهير سيضيف قوة للمباريات".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر، وإقامة بعض مبارياتها ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

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وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:

مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة

الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة.

مصر نيوزيلاندا كأس عاصمة مصر
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