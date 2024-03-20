تشكيل مصر الأولمبي - فيصل يقود الهجوم ضد الإمارات في بطولة غرب آسيا

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 21:26

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي تشكيل الفريق في مواجهة الإمارات خلال بطولة اتحاد غرب آسيا 2023.

وتقام البطولة فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ويقود أسامة فيصل هجوم منتخب مصر، ويتواجد محمد شحاتة في الوسط، ويحرس حمزة علاء عرين المنتخب.

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وجاء تشكيل المنتخب:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس

الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد

May be an image of ‎1 person, playing football and ‎text that says '‎المتحدة للرياضة بطولة اتحاد غرب آسيا ٣٣ Championship U23 WAFF رم PUMA االامارات حمزةعلاء عيد حساه عبد المجيد محمد طارق كريم الدبيس محمود جهاد محم ود صابر محمد شحاته إبراهيم عادل مصطفي ميسي أسامة فيصل البدلاء علي الجابري محمد السيد محمد ناد فرج أحمد مصطفى اشرف عمر الساعي أحمد حواش بَك ببَْك‌مصر MISR BANQUE PUMA. ACUD & orA دانون Carrier‎'‎‎

وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس.

منتخب مصر الأولمبي بطولة اتحاد غرب آسيا
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