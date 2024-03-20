مؤتمر حسام حسن: لسنا "دليفري".. ويجب أن يشتاق اللاعبون للانضمام لمنتخب مصر

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر آخر الاستعدادات الخاصة بخوض بطولة كأس العاصمة واللعب ضد نيوزيلاندا.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "صممت على لعب بطولة كأس العاصمة لأسباب كثيرة جدا ومنذ أن كانت ستقام في الإمارات".

وأضاف "البطولة مهمة جدا لنا خاصة أنها أول تجربة للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر وهو التجمع الأول للفريق مع مجموعة اللاعبين الحالية وهي آخر اختبار قبل التوقف الدولي المقبل الذي سنخوض خلاله تصفيات كأس العالم".

وواصل "الأهم بالنسبة لي أن يحدث انسجام بين الجهاز الفني واللاعبين وتحقيق أقصى استفادة فنية ونقل أفكاري للاعبين".

وأردف "مستوى اللاعبين في المنتخب متقارب والأفضلية ستكون لمن يستوعب فكري سريعا ونسعى لأن يكون شكل المنتخب في الملعب مختلف وأن يرى الجمهور ذلك".

وتابع "النتائج مهمة جدا بالنسبة لي خاصة من الناحية المعنوية لتحقيق أقصى استفادة معنوية وحتى يشعر الجمهور بتحسن في مستوى المنتخب".

واستمر في تصريحاته "منتخب نيوزيلادنا مميز جدا ولديه العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وفي الكرات الثابتة يشبه بعض الشيء منتخبات إفريقيا لكن مستواهم أفضل بكثير وهو فريق قوي ونسعى للفوز بالمباراة والتأهل للنهائي".

وأوضح "أحمد نبيل كوكا كان يعاني من كدمة في الظهر والجهاز الطبي أكد أنها إصابة غير مقلقة ووجوده لن يكون فيه أي مشكلة وتدرب بشكل طبيعي كل الأيام وفي آخر تدريب شعر بآلام في مكان إصابته".

وأشار "حسين الشحات شعر بتقلص في العضلات وبعد خضوعه للأشعة صممت على إراحته حرصا مني على مشواره مع المنتخب والأهلي في الفترة المقبلة".

وأكد "مصطفى شلبي كما قلت سابقا أنه من اللاعبين المتواجدين ضمن دائرة الضوء لجهاز المنتخب مثل أحمد أمين أوفا ونبيل عماد، شلبي عائد للتو من الإصابة وبعد انضمامه للمنتخب خضع لكشف طبي وبالفعل كان لا يزال يعاني من آثار الإصابة والجهاز الطبي يعمل معه لإكمال تعافيه".

وشدد "لاعبو المنتخب كانوا ينتظرون بحماس كبير أول تجمع لهم مع الجهاز الفني الجديد، ونسعى دائما لخوض مباريات ضد منتخبات قوية وكبيرة وهذه هي طريقتي الذي أتبعتها سابقا مع منتخب الأردن وذلك حتى نصل إلى مستوى أعلى".

وأردف "أرحب بكل الانتقادات الفنية للمنتخب تحت قيادتي، ولكن أرفض أي شيء يحاول ضرب استقرار المنتخب لأن كرة القدم المصرية لا تتحمل أكثر من ذلك".

وأكد حسام "جهاز منتخب مصر "مش دليفري" الجميع يحاول الحصول على تصريحات وردود مني بشأن الاختيارات واللاعبين وهذه البطولة مجرد بداية لنا، وكل مرحلة ولها متطلباتها وكل لاعب جاهز سيتواجد في المنتخب في الوقت المناسب".

واستطرد "أحمد فتوح مستواه يتراجع في بعض الفترات ويرتفع في أوقات أخرى وفي المستقبل سيتواجد مع المنتخب".

وعاد ليؤكد في نهاية تصريحاته "لا أريد أن يشعر أي لاعب أنه حجز مكانه في قائمة منتخب مصر في المعسكرات المقبلة، أين الشغف في ذلك، يجب أن يشعر كل لاعب بالاشتياق لرؤية اسمه في قائمة المنتخب، أي لاعب جاهز ومتألق والكل متفق على مستواه بالتأكيد سينضم لمنتخب مصر".