بن ناصر يغادر معسكر الجزائر ويعود إلى ميلان

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - الجزائر

غادر إسماعيل بن ناصر نجم ميلان معسكر منتخب الجزائر بسبب الإصابة.

ويخوض منتخب الجزائر مباراتين وديتين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا خلال شهر مارس الجاري.

وأعلن الاتحاد الجزائري عبر حسابه مغادرة بن ناصر لمعسكر الخضر بسبب الإصابة.

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وأوضح الاتحاد الجزائري في بيانه أن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر منح بن ناصر الضوء الأخضر لمغادرة المعسكر، بسبب آلام طفيفة شعر بها بعد خضوعه لفحوصات من طرف الطاقم الطبي.

وأشار إلى أن اللاعب سيعود إلى إيطاليا لاستكمال علاجه مع ناديه ميلان.

بيتكوفيتش، كان قد استدعى اللاعب آدم زرقان تحسبا لأي طارئ، حيث التحق بمركز سيدي موسى الخاص بتدريبات المنتخب الجزائري يوم الإثنين الماضي.

يذكر أن قائمة منتخب الجزائر الأولى تحت قيادة بيتكوفيتش ضمت أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

ويلعب منتخب الجزائر أمام بوليفيا يوم 22 مارس الجاري، فيما يواجه جنوب إفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته.

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