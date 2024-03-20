هنري: أبواب منتخب فرنسا الأولمبي مفتوحة للجميع حتى كانتونا وبابان

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

تيري هنري - موناكو

أوضح تيري هنري المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأولمبي إمكانية ضم كريم بنزيمة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأوضح إقدامه على خطوة مع ريال مدريد.

وتجرى مراسم قرعة أولمبياد باريس 2024 بتواجد منتخب فرنسا المستضيف، وبحضور منتخب مصر الأولمبي.

وقال هنري عبر راديو مونت كارلو الفرنسية: "لن أقول اسم أي لاعب، سنصدر قائمة موسعة".

أخبار متعلقة:
انتهت قرعة أولمبياد باريس 2024 - منتخب مصر الأولمبي ضد إسبانيا تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يواجه زد وديا القبض على 5 مشجعين بعد اقتحام لقاء طرابزون سبور وفنربخشه يد - مصر تعبر بنين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

وردا على إمكانية ضم كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا في باريس 2024 ضاحكا: "كل الأبواب مفتوحة للجميع. الآن من سيكون في القائمة؟ هذا جدال آخر. جان بيير بابان وإريك كانتونا بإمكانهم الانضمام أيضا".

وأكمل "ليس لدي تفضيلات في القرعة، احترم الجميع، وستكون المواجهات صعبة".

وأضاف "في مرحلة المجموعات للبطولات الكبيرة ربما تكون المجموعة قوية للغاية مثل يورو 2000 وفزنا باللقب في النهاية".

وأوضح "ووجدنا أنفسنا في مسابقات أخرى بدور مجموعات أسهل ولم نسجل هدفا مثل كأس العالم 2002، لا يوجد شيء سهل في هذا المستوى.

وأتم "سنعقد اجتماعا مع ريال مدريد بهدف السماح للنادي بترك اللاعبين الفرنسيين للمشاركة في أولمبياد 2024".

وتقام منافسات بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وستقام الأولمبياد في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

بينما ينطلق الموسم الكروي في فرنسا في الأسبوع الأول من أغسطس.

ريال مدريد كريم بنزيمة تيري هنري أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
لابورت: قرار رحيلي عن سيتي كان صحيحا.. وعودتي إلى أوروبا واردة تقرير: ملعب الدار البيضاء ينافس برنابيو على استضافة نهائي كأس العالم 2030 بن ناصر يغادر معسكر الجزائر ويعود إلى ميلان بايرن يعلن إصابة مدافعه.. ومدة الغياب نوير يخرج من معسكر ألمانيا بسبب الإصابة تقرير: إطلاق سراح داني ألفيش بكفالة مليون يورو بسبب قطع الغضروف.. ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لجراحة ناجحة مالك مانشستر يونايتد: التعاقد مع مبابي ليس من الذكاء
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: طالبنا رابطة الأندية بتأجيل مباراة بلدية المحلة 2 دقيقة | الدوري المصري
البحث عن الفوز الأول في اللقاء الثامن.. تاريخ مواجهات مصر ضد إسبانيا قبل باريس 2024 10 دقيقة | منتخب مصر
لابورت: قرار رحيلي عن سيتي كان صحيحا.. وعودتي إلى أوروبا واردة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر ودية الشباب - مصر (0)-(0) الجزائر.. الأول يضيع 46 دقيقة | منتخب مصر
أولمبياد باريس 2024 - مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعات.. ومنافسيه حال التأهل ساعة | منتخب مصر
تقرير: ملعب الدار البيضاء ينافس برنابيو على استضافة نهائي كأس العالم 2030 ساعة | الوطن العربي
مباشر بطولة غرب آسيا - مصر (1)-(0) الإمارات.. جوووووول أووووول ساعة | منتخب مصر
قرعة أولمبياد باريس 2024 - مواجهة جديدة بين مصر وإسبانيا للمرة الثانية على التوالي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 4 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية