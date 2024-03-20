هنري: أبواب منتخب فرنسا الأولمبي مفتوحة للجميع حتى كانتونا وبابان

أوضح تيري هنري المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأولمبي إمكانية ضم كريم بنزيمة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأوضح إقدامه على خطوة مع ريال مدريد.

وتجرى مراسم قرعة أولمبياد باريس 2024 بتواجد منتخب فرنسا المستضيف، وبحضور منتخب مصر الأولمبي.

وقال هنري عبر راديو مونت كارلو الفرنسية: "لن أقول اسم أي لاعب، سنصدر قائمة موسعة".

وردا على إمكانية ضم كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا في باريس 2024 ضاحكا: "كل الأبواب مفتوحة للجميع. الآن من سيكون في القائمة؟ هذا جدال آخر. جان بيير بابان وإريك كانتونا بإمكانهم الانضمام أيضا".

وأكمل "ليس لدي تفضيلات في القرعة، احترم الجميع، وستكون المواجهات صعبة".

وأضاف "في مرحلة المجموعات للبطولات الكبيرة ربما تكون المجموعة قوية للغاية مثل يورو 2000 وفزنا باللقب في النهاية".

وأوضح "ووجدنا أنفسنا في مسابقات أخرى بدور مجموعات أسهل ولم نسجل هدفا مثل كأس العالم 2002، لا يوجد شيء سهل في هذا المستوى.

وأتم "سنعقد اجتماعا مع ريال مدريد بهدف السماح للنادي بترك اللاعبين الفرنسيين للمشاركة في أولمبياد 2024".

وتقام منافسات بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وستقام الأولمبياد في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

بينما ينطلق الموسم الكروي في فرنسا في الأسبوع الأول من أغسطس.