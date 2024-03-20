تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يواجه زد وديا
الأربعاء، 20 مارس 2024 - 20:48
كتب : FilGoal
يخوض فريق الزمالك مواجهة ودية أمام زد تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر المرتقبة.
ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي الكونفدرالية.
ويواجه الزمالك نظيره زد وديا في التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، باستاد بتروسبورت.
ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر.
ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري ذهابا، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.
وكان الزمالك قد تأهل إلى ثمن نهائي الكونفدرالية عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية.
فيما حجز مودرن فيوتشر مقعده في ثمن النهائي بعدما حل وصيفا لاتحاد الجزائر في المجموعة الأولى.
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