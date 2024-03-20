تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يواجه زد وديا

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

يخوض فريق الزمالك مواجهة ودية أمام زد تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر المرتقبة.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره زد وديا في التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، باستاد بتروسبورت.

أخبار متعلقة:
القبض على 5 مشجعين بعد اقتحام لقاء طرابزون سبور وفنربخشه الرباط الصليبي يضرب نجم نيوكاسل بعد 9 أشهر.. إقالة سكولاري من تدريب أتليتكو مينيرو بايرن يعلن إصابة مدافعه.. ومدة الغياب

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري ذهابا، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ثمن نهائي الكونفدرالية عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية.

فيما حجز مودرن فيوتشر مقعده في ثمن النهائي بعدما حل وصيفا لاتحاد الجزائر في المجموعة الأولى.

الزمالك زد مودرن فيوتشر
نرشح لكم
مؤتمر حسام حسن: لسنا "دليفري".. ويجب أن يشتاق اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر رابطة الأندية تكشف ماذا حدث قبل قرار تأجيل لقاء الأهلي أمام إنبي رابطة الأندية توضح لـ في الجول سبب عدم وجود لجنة طبية خدمة في الجول - أسعار تبدأ من 30 جنيها.. طرح تذاكر مصر ضد نيوزيلندا باستاد العاصمة الإدارية وكيله: أزارو كان قريبا من الدوري التركي.. وهذه حقيقة اقترابه من الزمالك وكيل محمد شريف يكشف حقيقة رحيله عن الخليج وسبب قلة أهدافه.. ومفاوضات الزمالك مواعيد مباريات الأربعاء 20 مارس 2024.. المنتخب الأولمبي وقرعة أولمبياد باريس منتخب تونس: استبعاد معلول من معسكر مارس بناء على طلبه.. وكأس عاصمة مصر مهمة لنا
أخر الأخبار
تشكيل مصر الأولمبي - فيصل يقود الهجوم ضد الإمارات في بطولة غرب آسيا 2 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر حسام حسن: لسنا "دليفري".. ويجب أن يشتاق اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر 4 دقيقة | منتخب مصر
بن ناصر يغادر معسكر الجزائر ويعود إلى ميلان 11 دقيقة | الوطن العربي
هنري: أبواب منتخب فرنسا الأولمبي مفتوحة للجميع حتى كانتونا وبابان 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يواجه زد وديا 39 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر قرعة أولمبياد باريس 2024 - منتخب مصر الأولمبي ينتظر معرفة منافسيه 53 دقيقة | منتخب مصر
القبض على 5 مشجعين بعد اقتحام لقاء طرابزون سبور وفنربخشه ساعة | المحترفون
يد - مصر تعبر بنين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي 3 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 4 البريكان: صلاح يستحق مبالغ طائلة.. وهذا الفريق المصري الأكثر شعبية في السعودية