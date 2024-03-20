انتهت قرعة أولمبياد باريس 2024 - منتخب مصر الأولمبي ضد إسبانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ قرعة منافسات كرة القدم رجال في أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق القرعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، حيث يتواجد منتخب مصر الأولمبي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في التصنيف الثالث، وينتظر مواجهات صعبة خلال البطولة.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويجري مراسم القرعة خافيير سافيولا مهاجم الأرجنتين السابق، وديديه دروجبا قائد كوت ديفوار السابق.

شاهد القرعة من موقع فيفا الرسمي، من هنـــــــــــــــــــــــا.

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المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني

المجموعة الثالثة: المركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما - مصر - إسبانيا - جمهورية الدومينيكان

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - أوكرانيا

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما - الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - نيوزيلندا

بدء سحب القرعة

بداية مراسم القرعة

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وجاء التصنيف في القرعة كالتالي:

التصنيف الأول: فرنسا – بطل كأس آسيا تحت 23 عاما – والمركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما – الأرجنتين

التصنيف الثاني: إسبانيا – نيوزيلندا – باراجواي – المغرب

التصنيف الثالث: مصر – الولايات المتحدة الأمريكية - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما – مالي

التصنيف الرابع: جمهورية الدومينيكان – الكيان الصهيوني – الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - أوكرانيا

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.