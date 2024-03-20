يد - مصر تعبر بنين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي اللعبة في دورة الألعاب الإفريقية.

وتغلب فراعنة اليد بنتيجة 38-27 على منتخب بنين في نصف النهائي يوم الأربعاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 21-16.

وينتظر منتخب مصر الفائز من نصف النهائي الآخر بين نيجيريا والكونغو ليلاقيه في النهائي.

وتقام المباراة النهائية في الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة.

يذكر أن الفريق حقق 3 انتصارات خلال مرحلة المجموعات.

إلى ذلك، فقد قرر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة طارق محروس استدعاء أحمد سامح لاعب فريق الزمالك لقائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقة المقامة حاليا في غانا.

وذلك لتعويض غياب زميله في الزمالك هشام صلاح الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان هشام صلاح تعرض للإصابة خلال مباراة مصر ونيجيريا في كرة اليد، ضمن ختام دور المجموعات من دورة الألعاب الإفريقية، حيث أثار اللاعب الفزع بعدما خرج باكيا بسبب شكواه من آلام في الركبة.

ووصل أحمد سامح إلى غانا يوم الأربعاء للالتحاق بمنتخب مصر لكرة اليد.

لكنه لم يلحق بمباراة بينين في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية.

وتقام منافسات دورة الألعاب الإفريقية في غانا خلال الفترة من 8 إلى 24 مارس الحالي.