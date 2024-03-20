بعد 9 أشهر.. إقالة سكولاري من تدريب أتليتكو مينيرو

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

لويس فيليبي سكولاري

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي إقالة لويس فيليبي سكولاري المدير الفني للفريق

في يونيو الماضي، أعلن أتليتكو مينيرو تعاقده مع سكولاري حتى ديسمبر 2024.

وأفاد النادي في بيان: "لويس فيليبي سكولاري لم يعد مدربا للفريق".

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وأضاف "اتفق النادي والمدرب على إنهاء العلاقة بالتراضي صباح الأربعاء".

وأتم البيان "يشكر النادي سكولاري ومساعده كارلوس براسيديلي على خدماتهما ويتمنى لهما النجاح في حياتهما المهنية".

وجاءت الإقالة قبل أسبوعين فقط من مشاركة أتليتكو مينيرو في بطولة كأس ليبرتادوريس.

ويتواجد الفريق ضمن المجموعة السابعة رفقة روزاريو سنترال الأرجنتيني وبينيارول الأورجوياني وكاراكاس الفنزويلي.

المدرب البالغ 75 عاما قاد الفريق في 41 مباراة.

وحقق سكولاري 19 فوزا وتعادل في 10 مباريات وخسر 12.

لويس فيليبي سكولاري أتليتكو مينيرو
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