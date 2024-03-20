بعد 9 أشهر.. إقالة سكولاري من تدريب أتليتكو مينيرو

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي إقالة لويس فيليبي سكولاري المدير الفني للفريق

في يونيو الماضي، أعلن أتليتكو مينيرو تعاقده مع سكولاري حتى ديسمبر 2024.

وأفاد النادي في بيان: "لويس فيليبي سكولاري لم يعد مدربا للفريق".

وأضاف "اتفق النادي والمدرب على إنهاء العلاقة بالتراضي صباح الأربعاء".

وأتم البيان "يشكر النادي سكولاري ومساعده كارلوس براسيديلي على خدماتهما ويتمنى لهما النجاح في حياتهما المهنية".

Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Galo. De forma consensual, Clube e treinador acertaram o fim do vínculo na manhã desta quarta-feira (20). O Galo agradece a Felipão e seu auxiliar Carlos Pracidelli pelos serviços prestados e deseja-lhes sucesso no seguimento de suas… pic.twitter.com/axNThfcNqN — Atlético (@Atletico) March 20, 2024

وجاءت الإقالة قبل أسبوعين فقط من مشاركة أتليتكو مينيرو في بطولة كأس ليبرتادوريس.

ويتواجد الفريق ضمن المجموعة السابعة رفقة روزاريو سنترال الأرجنتيني وبينيارول الأورجوياني وكاراكاس الفنزويلي.

المدرب البالغ 75 عاما قاد الفريق في 41 مباراة.

وحقق سكولاري 19 فوزا وتعادل في 10 مباريات وخسر 12.