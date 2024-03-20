بايرن يعلن إصابة مدافعه.. ومدة الغياب

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

ساشا بوي - جالاتا سراي

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء تفاصيل إصابة ظهيره الأيمن الجديد ساشا بوي.

وانضم ساشا بوي لبايرن في فترة الانتقالات الشتوية قادما من جالاتا سراي.

وأوضح بايرن عبر موقعه: "ساشا بوي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة أثناء التدريب".

وأضاف البيان "سيغيب بوي عن الملاعب في الأسابيع المقبلة".

وعانى بوي من الإصابة في أسابيعه الأولى مع بايرن، قبل أن يشارك في مباراتين.

في يناير الماضي، وقع بوي على عقد يربطه بالبافاري حتى صيف 2028.

كما أعلن جالاتا سراي تفاصيل صفقة بوي، إذ يدفع بايرن 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.

بالإضافة إلى إقامة مباراتين وديتين يذهب 50% من أرباحهما إلى نادي جالاتا سراي.

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ويرتدي اللاعب الشاب القميص رقم 23.

اللاعب صاحب الـ23 عاما كان يمتد تعاقده مع جالاتا سراي حتى عام 2025.

وبدأ ساشا بوي مسيرته في صفوف رين الفرنسي وانتقل معارا إلى ديجون قبل الرحيل إلى جالاتا سراي في عام 2021.

وخلال الموسم الجاري خاض ساشا بوي 31 مباراة سجل خلالهم هدفين ولم يصنع.

بايرن ميونيخ ساشا بوي
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