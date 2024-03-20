رابطة الأندية تكشف ماذا حدث قبل قرار تأجيل لقاء الأهلي أمام إنبي

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة كواليس ما حدث قبل تأجيل لقاء الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري.

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي أمام إنبي والمقرر لها يوم 15 مارس الجاري، وجاء القرار بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وقال دياب في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "حين اجتمعنا بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كان من ضمن طلباته الحصول على أسبوع إضافي قبل فترة التوقف الدولي في شهر مارس وتوقف شهر يونيو".

وأضاف "لم يكن هناك ما يسمح بتأجيل اللقاء بسبب عدم وجود توقيتات متاحة، لذلك كان تأجيل هذه المباراة بشكل استثنائي، ولذلك قرر مجلس إدارة الرابطة تأجيل اللقاء بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب".

وأكمل "حاولنا منح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر فرصة أكبر للعمل في أول تجمع باللاعبين".

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر أن تكون آخر مباراة في الدوري يوم 12 مارس من أجل انطلاق المعسكر الأول تحت قيادة الجهاز الجديد.

وبذلك كانت مواجهتي الجونة أمام الزمالك، والبنك الأهلي ضد الأهلي المقرر لهما يوم 12 مارس الجاري آخر مباريات الدوري قبل التوقف الدولي.

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الدولي الجاري.

وكانت الشركة المتحدة للرياضة التي تنظم مباريات كأس عاصمة مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد أعلنت مواعيد مباريات البطولة والملاعب التي تستضيف المباريات.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر، وإقامة بعض مبارياتها ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

وكان المعلن هو إقامة البطولة على استادي القاهرة والدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد وأماكن المباريات على النحو التالي:

مصر ضد نيوزيلندا.. العاشرة مساء يوم 22 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

تونس ضد كرواتيا.. العاشرة مساء يوم 23 مارس.. استاد القاهرة

الفائزان.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخاسران.. العاشرة مساء يوم 26 مارس.. استاد القاهرة

وانطلق معسكر المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، بأحد فنادق القاهرة في منطقة التجمع الخامس صباح الأربعاء الماضي.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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تعلميات الجهاز الفني للاعبين ومزاح إمام عاشور وعمر مرموش ضمن أجواء معسكر منتخب مصر والتي تكشفها كاميرا @FilGoal للمتابعين ⚽🇪🇬



تصوير: هلال عادل 🎥 pic.twitter.com/mzuTPT3y0b — FilGoal (@FilGoal) March 19, 2024

إلى ذلك، طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة مصر أمام نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المواجهة بين مصر ونيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة 22 مارس.

وجاءت أسعار تذاكر مواجهة مصر ضد نيوزيلندا كالآتي:

الدرجة الثالثة: 30 جنيها

الدرجة الأولى: 75 جنيها

المقصورة: 150 جنيها

لحجز التذكرة من هنا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر أمام نيوزيلندا.

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