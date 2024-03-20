مران الزمالك - زيزو والونش يواصلان التأهيل.. وتصعيد ثنائي الشباب

واصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى زيزو تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

فيما أدى محمود حمدي "الونش" ومحمد أشرف "روقا" والسنغالي إبراهيما نداي، ثلاثي الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم على ملعب النادي.

ويواصل الونش برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة الصليبي، في حين يعاني نداي من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، بينما يشكو روقا من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد أحمد رفاعي ومحمد صلاح ثنائي فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي للتدريبات الأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب النادي، كما قام الجهاز الفني بتصعيد علي عبد المجيد لاعب فريق الشباب مواليد 2006 للتدريبات بالإضافة إلى أحمد جمال حارس مرمى فريق مواليد 2006.

ويلعب أحمد رفاعي في مركز قلب الدفاع، في حين يلعب محمد صلاح في مركزي المهاجم والجناح، بينما يلعب علي عبد المجيد في مركز الدفاع، يأتي تصعيد الرباعي في إطار سياسة الجهاز الفني للعناصر المميزة بقطاع الناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.