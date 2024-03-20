فينيسيوس وليفاندوفسكي يتنافسان على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإسباني

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 15:29

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - برشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن المرشحين للحصول على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإسباني والمقدمة من لعبة EAFC 24.

وتشهد قائمة المرشحين تواجد كل من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وروربت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

ويتنافس معهما كل من برايس مينديز لاعب ريال سوسيداد وأليكساندر سورلوث لاعب فياريال وجوركا جوروزيتا لاعب أتليتك بلباو.

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ويقدم لكم FilGoal.com أرقام كل لاعب خلال شهر مارس.

روبرت ليفاندوفسكي

لعب: 228 دقيقة.

سجل: 1.

صنع: 3.

مراوغات: 1.

التمريرات الناجحة: 60%.

فينيسيوس جونيور

لعب: 282 دقيقة.

سجل: 5.

صنع: 0.

المراوغات الصحيحة: 3.

التمريرات الناجحة: 72 %.

برايس مينديز

لعب: 242 دقيقة.

سجل: 1.

صنع: 2.

المراوغات الناجحة: 4.

التمريرات الصحيحة: 73%.

أليكساندر سورلوث

لعب: 300 دقيقة.

سجل: 4.

صنع: 1.

المراوغات: 1.

التمريرات الصحيحة: 73%.

جوركا جوروزيتا

لعب: 237 دقيقة.

سجل: 3.

صنع: 0.

المراوغات الصحيحة: 4.

التمريرات الصحيحة: 76%.

اختر من تراه الأنسب للحصول على الجائزة من هنا

ويحصل المتوج بالجائزة على بطاقة مطورة في طور Ultimate team بلبعة EAFC 24.

فينيسيوس جونيور روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني
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