فينيسيوس وليفاندوفسكي يتنافسان على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإسباني

بسبب قطع الغضروف.. ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لجراحة ناجحة

سكاي تكشف عن 4 لاعبين لا يمانع برشلونة رحيلهم الصيف المقبل

مدير بايرن: أرسلنا عرضا ضخما لـ ديفيز.. وهذه حقيقة تفاوض ريال مدريد معنا

أول تعليق من كورتوا بعد إصابته في الركبة

ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا في الركبة.. ومدة الغياب المتوقعة

لامين جمال: أشعر بالإحراج عندما يعرفني الناس بالشارع.. وتحذير لـ ريال مدريد

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