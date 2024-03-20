كرة يد - الأهلي مع ثنائي جزائري والزمالك رفقة الترجي بمجموعات كأس الكؤوس الإفريقية

أسفرت قرعة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة ثنائي جزائري، بينما يصطدم الزمالك بالترجي في المجموعة الرابعة.

وتقام منافسات كأس الكؤوس لرجال وسيدات كرة اليد في الجزائر بالفترة من 18 إلى 27 أبريل المقبل.

ويمثل مصر في منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك، بينما يمثل الأهلي مصر في منافسات السيدات.

ويسبق بطولة كأس الكؤوس منافسات السوبر الإفريقي للرجال والسيدات يومي 14 و15 أبريل بالجزائر، ويمثل مصر في الرجال الثلاثي الأهلي والزمالك وسبورتنج، بينما الأهلي فقط في السيدات.

ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.

وجاءت مجموعات كأس الكؤوس للرجال كالآتي:

المجموعة الأولى: (الأهلي المصري - شبيبة سكيكدة الجزائري - الأبيار الجزائري).

المجموعة الثانية: (ريد ستار الإيفواري - كايمان الكونغولي - أولمبيك عنابة الجزائري)

المجموعة الثالثة (جي إس كيه الكونغو الديمقراطية - وفاق عين توتة الجزائري - البوليس الرواندي)

المجموعة الرابعة: (الزمالك المصري - الترجي التونسي - بي إم سي الكونغولي)

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بآخر نسختين أمام الأهلي.

وحقق الزمالك لقب البطولة سبع مرات سابقة بينما الأهلي توج باللقب أربع مرات.

بينما منافسات السيدات:

المجموعة الأولى: (بريميرو دي أجوستو الأنجولي - دي جي إس بي الكونغولي - الأهلي المصري - وفاق عين توتة الجزائري)

المجموعة الثانية (بترو دي لواندا الأنجولي - أوتوهو الكونغولي - أبيدجان الإيفواري - شباب بومرداس الجزائري)

وحققت سيدات الأهلي برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت على صالة الأهلي، بينما حقق فريق بترو دي لواندا لقب آخر نسختين.