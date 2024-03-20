وكيل محمد شريف يكشف حقيقة رحيله عن الخليج وسبب قلة أهدافه.. ومفاوضات الزمالك

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 12:05

كتب : FilGoal

محمد شريف

أبدى سيد مصطفى وكيل محمد شريف اندهاشه من الأنباء المنتشرة عن اتفاق اللاعب مع نادي الخليج السعودي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط محمد شريف بتعاقد مع الخليج حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال سيد مصطفى عبر قناة صدى البلد: "تفاجئنا بتداول أخبار غير صحيحة عن اتفاق محمد شريف مع نادي الخليج على الرحيل بنهاية الموسم، اللاعب سعيد مع الفريق ويتلقى أفضل معاملة".

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وأوضح "ربما سبب تلك الشائعات هو جلوس محمد شريف احتياطيا في آخر مباراتين، لكنها قرارات المدير الفني والذي يفضل الفترة الحالية اللعب بخطة دفاعية".

وشدد وكيل شريف "المدير الفني لفريق الخليج أوضح في مؤتمر صحفي خلال الفترة الماضية أسباب قلة أهداف اللاعب بسبب طلب أدوار مختلفة دفاعيا داخل الملعب والدليل هو قلة المعدل التهديفي للفريق بشكل عام".

وواصل "تعاقد الخليج مع محمد شريف لمدة موسمين وهو مستمر حتى نهاية عقده بصورة طبيعية واللاعب لا يفكر في الرحيل".

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضاته مع الزمالك أجاب "بعد انتقال شريف من الأهلي إلى الخليج بشهرين، تم استطلاع الرأي عن طريق بعض الوكلاء المقربين من الزمالك لضم اللاعب".

واختتم تصريحاته "لكن الأمر كان مرفوضا تماما لأن الهدف كان الخروج للاحتراف والمشاركة بصورة أكبر والانضمام إلى منتخب مصر".

وانضم محمد شريف إلى معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن ضمن توقف مارس الجاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس عاصمة مصر والمقامة بمشاركة مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة نيوزيلندا في تمام العاشرة من مساء الجمعة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولعب محمد شريف هذا الموسم 22 مباراة في الدوري وساهم في خمسة أهداف.

إذ سجل شريف ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

الزمالك الدوري السعودي الخليج محمد شريف
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