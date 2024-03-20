مالك مانشستر يونايتد: التعاقد مع مبابي ليس من الذكاء

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 11:02

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

يرى جيم راتكليف مالك مانشستر يونايتد الجديد أن التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لن يكون ذكيا.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وأشارت التقارير إلى أنه قرر عدم تمديده مع الفريق.

وقال راتكليف خلال بودكاست Cycling club: "من غير الذكاء التعاقد مع كيليان مبابي أي شخص يعرف ذلك، ولكن الأصعب هو إيجاد مبابي جديد أو بيلينجهام جديد أو روي كين جديد".

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وتابع "إمكانية التعاقد مع بيلينجهام؟ هذا ليس نهجنا والحل ليس صرف الكثير من الأموال على لاعبين فقط وهذا ما كان يحدث على مدار العشر سنوات الماضية".

وواصل "أول شيء يجب أن نفعله هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والتخطيط لتنظيم النادي من أجل إبرام تعاقدات صحيحة وإيجاد لاعبين جدد أصبح من أهم الأشياء في الإدارة".

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون هي الأولى لراتكليف كمالك لمانشستر يونايتد.

كيليان مبابي مانشستر يونايتد
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