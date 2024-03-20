مواعيد مباريات الأربعاء 20 مارس 2024.. المنتخب الأولمبي وقرعة أولمبياد باريس

يفتتح منتخب مصر الأولمبي مشاركته في بطولة غرب آسيا الدولية الودية والمقامة في السعودية.

ويلعب الفراعنة أمام منتخب الإمارات الأولمبي.

وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

ويستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في تمام العاشرة مساء بمواجهة الإمارات.

بينما في نفس التوقيت يواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره الأردن الأولمبي ضمن نفس البطولة.

قرعة أولمبياد باريس

وتقام مراسم قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في التصنيف الثالث، وينتظر مواجهات صعبة خلال البطولة.

ويجري مراسم القرعة خافيير سافيولا مهاجم الأرجنتين السابق، وديديه دروجبا قائد كوت ديفوار السابق.

وتذاع قرعة كرة القدم عبر موقع فيفا وفيفا + مجانا في بث مباشر للجماهير. (من هنا)

منتخب الشباب

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أولى مبارياته في الدورة الودية الدولية بالجزائر.

ويواجه منتخب الشباب فريق الجزائر في تمام الحادية عشر مساء على ملعب سالم مبروكي.